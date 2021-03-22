Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2020 по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 4%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

Согласно опубликованному графику, экономика Украины продемонстрировала падение впервые с 2015 года. В 2019 году ВВП Украины вырос на 3,2%, в 2018 — на 3,4%, в 2017 — на 2,5%, а в 2016 — на 2,4%. В 2015 году зафиксировали падение на 9,8%.

Больше всего пострадала сфера временного размещения и организации питания (-28,5%), существенно сократилась сфера транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (-16,4%).

В то же время некоторые сферы смогли продемонстрировать рост. Больше всего — строительство (5,2%), а также оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (4,9%).

Напомним, по расчетам Министерства экономики, в январе ВВП Украины сократился на 2,6 — 2,8%, в том числе из-за январского локдауна.