За первые два месяца этого года китайская компания Wuling продала более 56 000 электрокаров Hong Guang Mini EV, и, таким образом, этот электромобиль стал самым продаваемым электромобилем в мире в текущем году, опередив Tesla Model 3.
Об этом сообщает издание The Verge.
В январе Wuling реализовала более 36 тыс. крошечных хэтчбеков, в феврале – более 20 тыс. штук, в то время как продажи Model 3 в январе и феврале составили 21 500 и поменьше 13700 единиц соответственно.
Электромобиль Hong Guang Mini EV был создан совместным предприятием китайской государственной компании SAIC Motor, Wuling Motors и американского автомобилестроительного концерна General Motors. В Китае его называют просто Wuling.
Цена Hong Guang Mini EV в Китае начинается с 28 800 юаней (около $4500). Длина электромобиля составляет чуть менее 2,92 м, ширина – 1,5 м, высота – 1,63 м. Колесная база равна 1,95 м, масса – 665 кг. Запас хода на одном заряде электромобиля – до 170 км, максимальная скорость – 100 км/ч. Как утверждает производитель, в нем могут разместиться четыре человека, а задние сиденья складываются, если потребуется перевезти небольшой груз.
Сейчас Hong Guang Mini EV продается только в Китае, где он опередил по продажам Tesla Model 3 во второй половине 2020 года, выйдя на второе место по итогам года, хотя его реализация началась только в июле.
Напомним, компания Tesla открыла в Китае свою самую большую станцию зарядки. Там есть 72 точек для зарядки, второй аналогичный объект имеет 56 точек для зарядки, он находится в штате Калифорния. Однако они одинаковые по мощности.
За первые два месяца этого года китайская компания Wuling продала более 56 000 электрокаров Hong Guang Mini EV, и, таким образом, этот электромобиль стал самым продаваемым электромобилем в мире в текущем году, опередив Tesla Model 3.
Об этом сообщает издание The Verge.
В январе Wuling реализовала более 36 тыс. крошечных хэтчбеков, в феврале – более 20 тыс. штук, в то время как продажи Model 3 в январе и феврале составили 21 500 и поменьше 13700 единиц соответственно.
Электромобиль Hong Guang Mini EV был создан совместным предприятием китайской государственной компании SAIC Motor, Wuling Motors и американского автомобилестроительного концерна General Motors. В Китае его называют просто Wuling.
Цена Hong Guang Mini EV в Китае начинается с 28 800 юаней (около $4500). Длина электромобиля составляет чуть менее 2,92 м, ширина – 1,5 м, высота – 1,63 м. Колесная база равна 1,95 м, масса – 665 кг. Запас хода на одном заряде электромобиля – до 170 км, максимальная скорость – 100 км/ч. Как утверждает производитель, в нем могут разместиться четыре человека, а задние сиденья складываются, если потребуется перевезти небольшой груз.
Сейчас Hong Guang Mini EV продается только в Китае, где он опередил по продажам Tesla Model 3 во второй половине 2020 года, выйдя на второе место по итогам года, хотя его реализация началась только в июле.
Напомним, компания Tesla открыла в Китае свою самую большую станцию зарядки. Там есть 72 точек для зарядки, второй аналогичный объект имеет 56 точек для зарядки, он находится в штате Калифорния. Однако они одинаковые по мощности.