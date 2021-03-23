Украинская сторона может поставить и адаптировать авиационные ракеты на бразильские истребители производства Швеции GRIPEN.

Об рассмотрении сделки сообщает пресс-служба «СпецТехноЭкспорт».

Первая техническая встреча между Республикой Бразилия и Украиной, на которой поднимались вопросы оборонной сферы обоих государств, состоялась 22 марта. Украину представляли посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко, гендиректор конструкторского бюро«Луч» Олег Коростелев и руководство «СпецТехноЭкспорт», со стороны Бразилии прибыли директор департамента коммерческого продвижения оборонной продукции Минобороны генерал Луис Антонио Дуизит Брито и координаторы этого же департамента Артур Дениз Марра и Педро Са.

Основной темой предварительного обсуждения стало дальнейшее сотрудничество по поставкам ракетных комплексов и ствольных управляемых ракет 90мм и 105 мм, разработки и поставки авиационных ракет и их интеграции на самолет GRIPEN, совместного производства бронемашин и тяжелых самолетов.

По результатам консультаций стороны договорились более детально рассмотреть данные вопросы в ходе визита украинской делегации в Республику Бразилия, который планируется в мае.

Напомним, ГП «Харьковское конструкторсое бюро машиносттроения им. О. О. Морозова» выполнит для ВСУ заказ на 70 БТР-4 в этом году.