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Инвестиционные фонды Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners из Абу-Даби вложили в мессенджер Telegram по 75 миллионов долларов в обмен на пятилетние конвертируемые облигации.
Об этом информирует LB.ua.
— Пользовательская база Telegram достигла критической массы, которая ставит ее в один ряд с глобальными технологическими гигантами, — заявил руководитель инвестиционной программы Mubadala в СНГ Фарис Аль Мазруи.
Telegram, имеющий штаб-квартиру в Дубае, откроет также представительство в Абу-Даби.
Арабский фонд Mubadala — один из крупнейших инвестиционных фондов мира. По данным Reuters, он руководит активами на общую сумму более 230 млрд долларов США. Catalyst Partners — совместное предприятие Mubadala и американской инвестиционной фирмы Falcon Edge Capital.
Оба арабских фонда инвестируют в технологии. В 2017 году Mubadala вложила 15 миллиардов долларов в фонд Vision Fund японского SoftBank, инвестирующего в технологические компании, в том числе занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта.
В 2020 году Mubadala приобрела 1,85% индийской технологической компании Jio Platforms.
Ранее сообщалось, что Telegram Group бизнесмена Павла Дурова впервые разместила на рынке пятилетние конвертируемые долларовые облигации и привлекла $1 млрд.
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Инвестиционные фонды Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners из Абу-Даби вложили в мессенджер Telegram по 75 миллионов долларов в обмен на пятилетние конвертируемые облигации.
Об этом информирует LB.ua.
— Пользовательская база Telegram достигла критической массы, которая ставит ее в один ряд с глобальными технологическими гигантами, — заявил руководитель инвестиционной программы Mubadala в СНГ Фарис Аль Мазруи.
Telegram, имеющий штаб-квартиру в Дубае, откроет также представительство в Абу-Даби.
Арабский фонд Mubadala — один из крупнейших инвестиционных фондов мира. По данным Reuters, он руководит активами на общую сумму более 230 млрд долларов США. Catalyst Partners — совместное предприятие Mubadala и американской инвестиционной фирмы Falcon Edge Capital.
Оба арабских фонда инвестируют в технологии. В 2017 году Mubadala вложила 15 миллиардов долларов в фонд Vision Fund японского SoftBank, инвестирующего в технологические компании, в том числе занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта.
В 2020 году Mubadala приобрела 1,85% индийской технологической компании Jio Platforms.
Ранее сообщалось, что Telegram Group бизнесмена Павла Дурова впервые разместила на рынке пятилетние конвертируемые долларовые облигации и привлекла $1 млрд.