Инвестиционные фонды Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners из Абу-Даби вложили в мессенджер Telegram по 75 миллионов долларов в обмен на пятилетние конвертируемые облигации.

Об этом информирует LB.ua.

— Пользовательская база Telegram достигла критической массы, которая ставит ее в один ряд с глобальными технологическими гигантами, — заявил руководитель инвестиционной программы Mubadala в СНГ Фарис Аль Мазруи.

Telegram, имеющий штаб-квартиру в Дубае, откроет также представительство в Абу-Даби.

Арабский фонд Mubadala — один из крупнейших инвестиционных фондов мира. По данным Reuters, он руководит активами на общую сумму более 230 млрд долларов США. Catalyst Partners — совместное предприятие Mubadala и американской инвестиционной фирмы Falcon Edge Capital.

Оба арабских фонда инвестируют в технологии. В 2017 году Mubadala вложила 15 миллиардов долларов в фонд Vision Fund японского SoftBank, инвестирующего в технологические компании, в том числе занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта.

В 2020 году Mubadala приобрела 1,85% индийской технологической компании Jio Platforms.

Ранее сообщалось, что Telegram Group бизнесмена Павла Дурова впервые разместила на рынке пятилетние конвертируемые долларовые облигации и привлекла $1 млрд.