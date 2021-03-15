Telegram Group бизнесмена Павла Дурова впервые разместила на рынке пятилетние конвертируемые долларовые облигации и привлекла $1 млрд.

Ставка по бондам составила 7% годовых, сообщает Корреспондент.

— Держатели облигаций Telegram смогут конвертировать их в акции компании в случае проведения IPO с 10-процентным дисконтом к цене размещения. Организаторами размещения выступили Aton и VTB Capital, — говорится в сообщении.

По данным РБК, минимальный лот для участия составлял $500 тысяч. Бонды размещены до 2026 года. Первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.

Вырученные за счет продажи бондов деньги Telegram направит на покрытие долгов. Компания задолжала $684 миллионов, из них $625,7 миллионов на середину прошлого года — долги по открытым кредитным линиям со сроком погашения 30 апреля 2021 года.

Напомним, ранее в компании WhatsApp намекнули, что их конкурент Telegram может читать переписку своих пользователей.