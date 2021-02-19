В компании WhatsApp намекнули, что их конкурент Telegram может читать переписку своих пользователей. Владельцы популярного приложения заявили, что другие шифрованные мессенджеры могут не гарантировать безопасность общения, и призвали принять новые условия пользования. В январе этого года изменения политики WhatsApp привели к оттоку части пользователей на другие платформы, поскольку такую новость восприняли как угрозу конфиденциальности.

В блоге компании сообщается, что личные сообщения в ее приложении «будут всегда защищены сквозным шифрованием», поэтому «WhatsApp не сможет прочитать или прослушать их».

Как пишет Business Insider, владельцы мессенджера продлили срок, за который нужно согласиться с новой политикой конфиденциальности, и теперь приложение демонстрирует баннер в верхней части экрана, где предлагает принять условия.

WhatsApp отмечает, что конкурирующие приложения предлагают пользователям усиленную защиту переписки, что повлекло отток аудитории ее мессенджера в Telegram и Signal, но предостерегает, что гарантии большей приватности нет.

– Наши конкуренты лукавят, утверждая, что не имеют доступа к содержимому сообщений своих пользователей. Если приложение не предусматривает сквозное шифрование по умолчанию, это означает, что сообщения, которыми вы обмениваетесь в нем, можно прочитать, - отмечается в блоге.

Компания не уточнила названия приложений, однако учитывая скачок популярности Telegram и Signal после изменений условий пользования WhatsApp, вероятно, речь идет именно о них, а конкретнее — о Telegram. Если Signal имеет сквозное шифрование по умолчанию, то в Telegram пользователи должны включить его в настройках самостоятельно.

– Другие разработчики говорят, что они лучше, потому что сохраняют меньше информации, чем WhatsApp. Мы убеждены, что людям нужны надежные и одновременно безопасные приложения, даже если они, как и WhatsApp, собирают ограниченный объем данных, - резюмирует компания.

По мнению экспертов, Telegram и Signal — пока что лучшие приложения с точки зрения безопасности общения, поскольку собирают меньше метаданных о пользователях, чем WhatsApp. В Business Insider в январе сообщали, что WhatsApp использует очень общее описание новой политики конфиденциальности и не уточняет, что какие именно метаданные собирает.

– Беда в том, что шифрование WhatsApp базируется на тех же принципах, что и в Signal, но в то время, как WhatsApp сохраняет контент, они собирают определенные метаданные и знают, кто с кем разговаривал, и когда и для чего могут быть ценны данные, - считает Алан Вудвард, эксперт по кибербезопасности Университета Суррея в Великобритании.

Напомним, в мессенджерах Telegram и WhatsApp вечером 8 февраля произошел масштабный сбой.