В мессенджерах Telegram и WhatsApp вечером 8 февраля произошел масштабный сбой. На работу мессенджеров жалуются преимущественно жители стран Европы и России.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
По данным сервиса, подавляющее большинство, а именно 81%, пользователей мессенджера Telegram пожаловались на проблемы с подключением, еще 18% сообщили о проблемах с отправкой сообщений.
Проблемы в работе мессенджера возникают в Украине, Беларуси, Франции, Австрии, России и еще некоторых странах Европы. Больше всего жалуются пользователи из Москвы.
У пользователей мессенджера WhatsApp также возникают проблемы с подключением. Не могут подключиться к серверу 86% пользователей. Еще 18% пользователей WhatsApp пожаловались на сложности при авторизации.
На проблемы с WhatsApp жалуются в странах Центральной Европы, также сбой в мессенджере наблюдается в России, Испании, Италии и Португалии.
Ранее проблемы с WhatsApp заставили пользователей вспомнить об ICQ.
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
В мессенджерах Telegram и WhatsApp вечером 8 февраля произошел масштабный сбой. На работу мессенджеров жалуются преимущественно жители стран Европы и России.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
По данным сервиса, подавляющее большинство, а именно 81%, пользователей мессенджера Telegram пожаловались на проблемы с подключением, еще 18% сообщили о проблемах с отправкой сообщений.
Проблемы в работе мессенджера возникают в Украине, Беларуси, Франции, Австрии, России и еще некоторых странах Европы. Больше всего жалуются пользователи из Москвы.
У пользователей мессенджера WhatsApp также возникают проблемы с подключением. Не могут подключиться к серверу 86% пользователей. Еще 18% пользователей WhatsApp пожаловались на сложности при авторизации.
На проблемы с WhatsApp жалуются в странах Центральной Европы, также сбой в мессенджере наблюдается в России, Испании, Италии и Португалии.
Ранее проблемы с WhatsApp заставили пользователей вспомнить об ICQ.