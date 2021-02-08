В мессенджерах Telegram и WhatsApp вечером 8 февраля произошел масштабный сбой. На работу мессенджеров жалуются преимущественно жители стран Европы и России.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса, подавляющее большинство, а именно 81%, пользователей мессенджера Telegram пожаловались на проблемы с подключением, еще 18% сообщили о проблемах с отправкой сообщений.

Проблемы в работе мессенджера возникают в Украине, Беларуси, Франции, Австрии, России и еще некоторых странах Европы. Больше всего жалуются пользователи из Москвы.

У пользователей мессенджера WhatsApp также возникают проблемы с подключением. Не могут подключиться к серверу 86% пользователей. Еще 18% пользователей WhatsApp пожаловались на сложности при авторизации.

На проблемы с WhatsApp жалуются в странах Центральной Европы, также сбой в мессенджере наблюдается в России, Испании, Италии и Португалии.

Ранее проблемы с WhatsApp заставили пользователей вспомнить об ICQ.