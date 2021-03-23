Компания «ЙЭ Энергия», поставляющая природный газ для продажи населению, подписала с НАК «Нафтогаз Украины» соглашение о закупке газа по рыночной цене.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает LB.ua.

Отмечается, что «ЙЭ Энергия» готова предложить поставщикам ресурс под годовой контракт для населения.

— ООО «ЙЭ Энергия» и Группа «Нафтогаз» подписали соглашение о покупке природного газа по рыночной цене. Это позволит обеспечить поставщиков ресурсом для годовых контрактов на поставку газа для населения и коммерческих потребителей, — говорится в сообщении.

Директор «ЙЭ Энергия» Артем Компан отметил, что подписание такого контракта позволит поставщикам выйти с годовыми предложениями для населения и гарантировать стабильные поставки газа в течение года.

Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» подписал меморандум о сотрудничестве с израильской Naphtha Petroleum Corp. Документ касается потенциальной геологической разведки углеводородов в украинской части Черного моря.