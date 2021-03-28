Стратег агентства Bloomberg Майк Макглоун предрек Биткоину рост стоимости до 400 тысяч долларов за коин в течение 2021 года.

Об этом уведомляет Корреспондент.

Аналитик сравнил текущее положение на рынке с ситуацией в 2013 и 2017 годах, когда курс самой популярной криптовалюты достигал пиков. Нынешний год стал переломным для Биткоина, считает Майк Макглоун.

— Биткоин трансформируется в защитный низкорисковый актив на пути к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом. Скачок развития в 2021 году, на наш взгляд, может превратить Биткоин в безрисковый актив, — написал он.

Напомним, 9 марта котировки Bitcoin восстановили свой рост, в связи с чем ее капитализация во второй раз в истории пересекла отметку в триллион долларов.

14 марта сообщалось, что самая популярная в мире криптовалюта биткоин продолжает дорожать: его стоимость впервые в истории превысила психологический рубеж в 60 тысяч долларов.

Позже, 13 марта, стоимость криптовалюта Bitcoin достигла отметки в 56 тысяч долларов, а ее капитализация превысила $1 триллион.