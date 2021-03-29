НАК «Нафтогаз Украины» снизила цены на газ по ПСО для производителей тепла в марте на 8%.

Об этом сказано в сообщении компании.

В марте оптовая цена газа для производителей тепла, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств, составит 6,28 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 8% ниже, чем в феврале.

9 февраля Кабмин, НКРЭКУ, Нафтогаз и мэры городов подписали меморандум о моратории на поднятие тарифов на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона. До 1 мая 2021 года правительство, Нафтогаз и Ассоциация городов Украины должны определить источники компенсации этой разницы в ценах.

Ранее сообщалось, что из-за разницы в тарифах в концу года убытки «Николаевоблтеплоэнерго» составят почти 400 миллионов гривен.