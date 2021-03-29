По состоянию на 30 декабря 2020 года задолженность клиентов перед НАЭК «Энергоатом» за отпущенную электроэнергию составила 12,4 миллиарда гривен.

Об этом говорится в пояснительной записке Министерства энергетики о мерах, принятых для обеспечения прибыльной деятельности государственных предприятий в 2020 году, сообщает Марлин.

В документе, в частности, говорится о том, что на 30.12.2020 просроченная задолженность перед ГП «НАЭК «Энергоатом» за фактически отпущенную электрическую энергию» в текущем году составляет 12,449 миллиардов гривен.

Также в Минэнерго отметили, что большой долг перед «Энергоатомом» привел к невыполнению горно-подготовительных работ на другом государственном предприятии «Восточный горно-обогатительный комбинат», которое вовремя не получало средства за поставленный уран.

Кроме того, из-за отсутствия средств на Восточном ГОК не проводили все запланированные ремонтные и регламентные работы и ограничили выполнение производственной программы 2020 года.

В Минэнерго также подчеркнули, что накопление долга приводит к негативным социальным последствиям.

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