Индустрия туризма в Европе оказалась в подвешенном состоянии, поскольку медленное распространение вакцин и быстрый рост заболеваемости послужат причиной второго лета без отпусков и туристических поездок.

Об этом передает Financial Times.

Спад в туризме в прошлом году вызвал хаос в экономике Испании. Согласно оценкам, опубликованным Банком Испании на этой неделе, доходы иностранных туристов упали на 78% в пиковый период июля и сентября в сравнении с теми же тремя месяца 2019 года в прошлом году.

На данный момент туризм составляет около 12% валового внутреннего продукта Испании, таким образом, падение вызвало сокращение экономического производства на 11% в прошлом году, что больше, чем в любой другой стране ЕС.

Хотя Испания находится в центре кризиса, на этот сектор приходится 11 процентов экономического производства в южной Европе и каждое шестое рабочее место в южноевропейских странах, включая Францию.

По словам Нади Гарби, главного экономиста Pictet Wealth Management, эти страны пострадали от пандемии сильнее, поэтому и у них был более высокий уровень долга, что уменьшило их способность помогать находящимся в затруднительном положении предприятиям и создавать новые рабочие места.

— Риск еще одного потерянного лета усугубит эти проблемы и вызовет усиление политической напряженности, — предупредил он.

Джейкоб Нелл Морган Стэнли, глава отдела экономики Европы, утверждает, что программы вакцинации работают недостаточно быстро, что может вызвать кризис с европейских странах, где туризм является существенным источником наполнения бюджета.

— Существует реальный риск для европейских стран пропустить еще одно лето из-за того, что они так медленно проводят вакцинацию. Это подвергает южную Европу большему риску, — отмечает экономист.

Согласно базовому сценарию Банка Испании, в этом году экономика вырастет на 6% с помощью иностранных туристов, достигнув уровня 56% в 2019 году. Несмотря на то что в сценарии прописано, что туризм и экономика могут значительно превзойти эти ожидания, центральный банк также установил «серьезный сценарий», согласно которому Испанию может ожидать падение туристического потока на показатели ниже уровня 2020 года.

Другие европейские страны также продолжают нести экономический ущерб. По данным Греческой туристической конфедерации, в прошлом году доходы от туризма, обеспечивающего каждую пятую работу в Греции, упали на 77%.

В этом году все было так же тяжело, как и раньше: согласно данным, опубликованным на этой неделе, количество бронирований отелей в Греции упало на 74% в годовом исчислении в феврале, а поиск номеров в Интернете упал на 63%. Министр туризма Греции Гарри Теохарис недавно выразил оптимизм по поводу того, что «год будет лучше, чем в прошлом году», но признал, что «количество оговорок подавляющее».

По мнению аналитиков Allianz, продажи в европейском независимом гостиничном секторе упали вдвое в прошлом году, и этим летом они восстановятся только на четверть.

— Нам нужно укрепить уверенность в себе к началу лета, чтобы сезон вернулся в нужное русло. Если эта уверенность вернется только в октябре, может быть, это нормально с точки зрения здоровья, но это катастрофа для нашего сектора. Есть предприятия, которые были закрыты с октября 2019 года. Какая отрасль может проработать два года без прибыли, — подчеркнул президент команды испанской индустрии туризма Хосе Луис Зареда Эксельтур.

Напомним, европейские авиалинии и туристический сектор готовятся ко второму «потерянному лету». В странах отмечаются новые вспышки коронавируса, от чего вводятся новые карантинные ограничения.