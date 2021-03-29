Компания Facebook в сотрудничестве с Google обнародовала планы по прокладке двух подводных коммуникационных кабелей в Тихом океане, которые должны увеличить пропускную способность интернет-соединения между Северной Америкой и Азией.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Кабели Echo и Bifrost прокладываются для улучшения соединения Сингапура, Индонезии и Северной Америки.

По словам вице-президента Facebook по инвестициям в сети Кевина Сальвадори, кабели увеличат общую подводную пропускную способность в транстихоокеанском регионе примерно на 70%.

Он также добавил, что кабели будут проложены по новому маршруту, а именно через Яванское море в Индонезии.

— Эти кабели обеспечат крайне необходимую пропускную способность и надежность интернета в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке, а также будут поддерживать дальнейшее увеличение 4G, 5G и широкополосного доступа в интернет для людей и бизнеса, — подчеркнул Кевин Сальвадори.

Отмечается, что завершение прокладки Echo ожидается в 2023 году, а Bifrost уже в 2024 году.

Напомним, Facebook временно заблокировал аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, потому что он распространял фейки о лечении коронавирусной болезни.