Антимонопольный комитет наложил штраф на компании-операторы сети АЗС, входящие в группу «Приват» олигарха Игоря Коломойского, на 4,7 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия при установлении цен на нефтепродукты в 2016 году.

В частности, как сообщает пресс-служба АМКУ, штраф наложен на ООО «ПТФ «Авиас», ООО «Торговый дом «Авиас», ООО «Пром Гарант Плюс», ООО «Альянс эволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО «Укрнафта»).

В АМКУ отмечают, что в рамках начатого в 2016 году дела установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам «Авиас». В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций, которые работают под разными брендами во всех регионах Украины, занимая 25%-ную долю от всех АЗС страны.

— Комитет определил, что проект «АВИАС» является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценовой и торговой поведения участников, — подчеркивается в сообщении.

В частности, во всей сети продавался бензин и дизтопливо Keropur®ENERGY, единовременно устанавливались одинаковые цены вне зависимости от бренда АЗС и региона, а также существовал «центр», в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в городе Днепр, в котором осуществляли детальное планирование и координацию действий сети.

Помимо этого, АМКУ обнаружил значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС и материальной помощи, а также установил, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписанта, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта;

Также постоянно менялся состав юридических лиц - участников проекта (без изменений персонального состава). Это происходило через одних и тех же ликвидаторов и при схожих адресах последней регистрации в Харькове.

Комитет установил, что операторы АЗС, в т.ч. «Укрнафта», закупали в «Укртатнафта» светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо.

— Такое согласованное поведение участников проекта «Авиас» нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке. Поэтому цены на светлые нефтепродукты в сети «Авиас» устанавливались в антиконкурентных условиях. Учитывая это, комитет утвердил за указанные нарушения наложить на вышеперечисленные субъекты хозяйствования штрафы в общем размере 4,7 млрд грн, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что АМКУ проверит систему оформления судозаходов Морской администрацией.