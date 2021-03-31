PayPal Holdings даст возможность своим американским клиентам оплачивать покупки криптовалютами.

Об этом говорится в сообщении компании.

Клиенты PayPal в США смогут использовать криптовалюты из мобильных кошельков PayPal для оплаты товаров у продавцов, работающих с платежной системой, начиная уже с 30 марта.

Функция «Checkout with Crypto» даст пользователям PayPal возможность оплачивать покупки такими криптовалютами как биткойн, лайткойн, эфир и биткойн-кэш, сообщила компания. На начальном этапе функция будет доступна в сделках с миллионами продавцов, и список последних будет расширяться, отмечают в PayPal.

Платежная система не будет взимать комиссионных за транзакции с использованием криптовалют.

— Использование криптовалют для покупок у компаний по всему миру является следующим шагом для повсеместного и массового внедрения цифровых валют, — заявил главный исполнительный директор компании Дэн Шульман.

Напомним, стратег агентства Bloomberg Майк Макглоун предрек Биткоину рост стоимости до 400 тысяч долларов за коин в течение 2021 года.