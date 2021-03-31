Бывший CEO (прим, — исполнительный директор) инвестиционного банка Morgan Stanley занял пост заместителя директора турецкого центрального банка после продолжительного снижения курса нацвалюты — лиры.

Об этом сообщает Bloomberg.

Мустафа Думан, в прошлом исполнительный директор Morgan Stanley в Турции, был назначен заместителем руководителя центрального банка Турции по указанию президента Рейджепа Эрдогана.

Мустафа Думан присоединился к центральному банку через неделю после того, как президент Турции уволил третьего главу центрального банка менее чем за два года, приняв решение, которое шокировало инвесторов и привело к падению курса валюты. В качестве заместителя управляющего Мустафа Думан будет одним из семи членов комитета по денежно-кредитной политике центрального банка, который устанавливает национальные расходы по займам.

Мустафа Думан заменил Мурата Четинкая, бывшего генерального директора группы Borsa Istanbul, который занимал должность заместителя управляющего в банке с августа 2019 года.

Другой член политического комитета, Омер Думан, также был уволен во время собрания акционеров во вторник, 30 марта, в штаб-квартире банка в Анкаре. Его замена будет объявлена позже.

Лира упала на 2,9% после новостей о дальнейших заменах в банке.

Напомним, турецкая национальная валюта — лира продолжает падать седьмой день подряд из-за того, что глава турецкого центрального банка Сахат Кавчиоглу пообещал жесткую денежно-кредитную политику.