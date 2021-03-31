Вчера, 30 марта, в Вознесенске прошел аукцион, на котором предприниматели предлагали свои цены за аренду земельных участков, один из них ушел с молотка за 60 тысяч гривен – дороже стартовой цены в 60 раз.

Об этом сообщает отдел коммуникации с общественностью Вознесенской ОТГ.

В качестве лотов появились два земельных участка по улице Титова, 2Б, размером 0,3500 гектара и по улице Сухомлинского, 2 Ж/4, размером 0,0040 гектара.

Первая земельный участок стартовал с цены 30951 гривен, его арендовали за 31 570 гривен годовых. А второй получилось сдать в аренду бизнесмену за 60100 гривен годовых. При этом, стартовали торги по второму лоту с цены в 1064 гривен годовых. Таким образом, конечная стоимость аренды земли в течение аукционных торгов увеличилась почти в 60 раз.

В случае предоставления земельных участков в аренду без аукциона, город не имел бы права устанавливать собственные цены за годовую аренду земли. Таким образом участки бы ушли за минимально допустимые цены - 30951 гривен и 1064 гривен соответственно.

Благодаря проведенному аукциону, громада получила 92 тысячи гривны в год для местного бюджета.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить более 127 миллионов гривен на капитальный ремонт 2 километров трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев».