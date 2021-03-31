Кабинет Министров на заседании 31 марта принял финансовый план «Укрзалізниці», которым предусмотрены доходы компаний в 2021 году на уровне 3,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Общие доходы компании запланированы в размере 93 миллиардов гривен, а в госбюджет и целевые фонды предполагается направить 24,7 миллиардов гривен.

Капинвестиций в этом году планируют объемом 27 миллиардов гривен: 6,4 миллиардов гривен на капстроительство, 5,6 миллиардов гривен на приобретение основных средств, 5,7 миллиардов гривен на модернизацию основных средств, 5,2 миллиардов гривен на капремонт, а 3,4 миллиардов гривен – на обновление подвижного состава.

— Среди основных проектов: начало большой электрификации железных дорог. Это участки «Долинская – Николаев» и «Изов – Госграница», закупка крупной партии пассажирских вагонов за средства, выделенные из госбюджета, модернизация локомотивов и ремонт грузовых вагонов, – прокомментировал и.о. председателя правления Иван Юрик.

В частности, планируется приобрести около 80 пассажирских вагонов, обновить около 23,5 тысяч грузовых вагонов, 451 пассажирский вагон, 2 скоростные электропоезда Škoda, 318 локомотивов, 76 секций моторвагонного подвижного состава, 6 дизель-поездов и 3 рельсовые автобусы.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» запустит в Закарпатскую и Черновицкую области ряд спецрейсов. Ими смогут воспользоваться люди, которым критически важно добраться/покинуть «красные зоны».