Кабмин увеличил тариф на доставку пенсий в до 2,65% суммы выплаты в селах и до 1,3% в городах с 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, передает Экономическая правда.

Сейчас тарифы на выплату и доставку пенсий и денежной помощи регулируются постановлением КМУ от 04.12.2019 № 987. Однако, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, они уже не покрывают фактические затраты компании, необходимые для предоставления этих услуг.

Так, «для обеспечения надлежащей работы Укрпочты» с 1 апреля тарифы в городе вырастут с 1,15% до 1,3%, а в селе и поселках городского типа с 2,3% до 2,65% от суммы выплаты.

— Это позволит Укрпочте обеспечить своевременную доставку пенсий, а также сохранить рабочие места для 10 000 почтальонов, — добавил министр.

Владислав Криклий заметил, что решение было компромиссным между Мининфраструктуры и Минсоцполитики, и необходимо для сохранения рабочих мест почтальонов.

— Сегодняшнее решение правительства по повышению тарифов на 11% в среднем в год меньше, чем процент увеличения минимальной заработной платы (на 37%, сравнивая 2020 к 2021), но оно позволяет продлить работу, — добавил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Ранее в Министерстве социальной политики рассказали, что в прошлом году Пенсионный фонд недополучил 4 миллиарда гривен из-за льготов ФОПам. Для них, в частности, ввели новую социальную программу помощи на детей.