За 2020 год пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко задекларировал 222 миллиона гривен доходов, из которых 214 миллиона — дивиденды, 7 миллионов — проценты по депозитам. Сумма уплаченных им налогов и военного сбора составляет более 23 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

Количество компаний, конечным бенефицаром которых является Петр Порошенко, в 2020 году существенным образом не изменилась. Приобретение фондом «Прайм ессетс кэпитал» телеканала «Прямой» произошло уже в 2021 году и отобразится при подаче следующей летней электронной декларации.

Что касается расходов, подлежащих декларированию, то они в 2020 году составили 79 млн гривен, из них более 30 млн — на юридические услуги.

— Это сумма, которую Порошенко должен потратить на защиту в более пятидесяти уголовных делах, инспирированных властью против лидера оппозиции, — отмечают в пресс-службе «Европейской Солидарности».

Расходы Петра Порошенко на благотворительность в 2020 году были нацелены на борьбу с коронавирусом и достигли примерно 150 млн гривен. Они осуществлялись со счетов различных юридических лиц, аффилированных с Порошенко. Форма электронной декларации не предусматривает декларирование таких расходов.

Петр Порошенко вынужден хранить наличными 51 млн долларов и 423 млн гривен, которые ранее были размещены на депозитах и работали на кредитование украинской экономики. Однако в результате политических репрессий и постоянных попыток власти арестовать активы Петра Порошенко, он принял меры для защиты своего имущества и воспользовался законным правом снять деньги со счетов.

Петр Порошенко декларирует доходы с 1997 года и, как известно, свое состояние заработал еще до того, как стал президентом.

— В 2016 году, в том числе и благодаря усилиям тогдашнего главы государства, в результате его политической воли, в стране заработала система открытого публичного декларирования своих доходов чиновниками. У каждого такого лица, по мнению пятого президента, состояние и расходы должны быть подтверждены легальными, понятными обществу доходами, по которым уплачены налоги. Именно таким критериям отвечает электронная декларация Петра Порошенко, — отметили в «Европейской солидарности».

Напомним, в феврале пятый президент Украины и лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что стал официальным владельцем телеканала «Прямой».