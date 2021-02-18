Петр Порошенко

Пятый президент Украины и лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что стал официальным владельцем телеканала «Прямой».

Об этом он сообщил в эфире телеканала, пишет «Новое время».

По словам Петра Порошенко, такое решение было обусловлено тем, что власть 19 февраля якобы собиралась ввести санкции против экс-главы КГГА Владимира Макеенко, который был официальным владельцем Прямого, и канал закроют. Из-за этого Владимир Макеенко утром 18 февраля позвонил Петру Порошенко и сказал, что нужно «прилагать усилия по защите канала».

— Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил большие деньги… миллионы и миллионы… чтобы покрыть долги канала. Конечный бенефициарный владелец «Прямого» канала изменился — им является структура Prime Assets Capital, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу, - сказал Петр Порошенко.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому и сказал, что теперь он может «вводить санкции против террориста Порошенко».

Напомним, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко представил стратегический план борьбы с эпидемией коронавируса. По его мнению, за мошеннические сделки, связанные с коронавирусом, должна быть предусмотрена уголовная ответственность.