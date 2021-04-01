Как заявили в администрации канала, сумма ущерба от его блокировки может достигнуть $1 млрд. Там уточнили, что расследование инцидента займет не меньше недели.

Контейнеровоз Ever Given не сможет покинуть Суэцкий канал, пока идет расследование инцидента с его блокировкой, сообщил глава администрации канала Усама Рабиа, пишет ZN.ua со ссылкой на Reuters.

— Судно остается в Большом Горьком озере, пока не завершится расследование, оно там задержано, — заявил Усама Рабиа.

По его словам, расследование произошедшего займет не меньше недели.

Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала из-за инцидента с контейнеровозом может составить около 1 млрд долларов.

— Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма, — пояснил Усама Рабиа.

Напомним, 29 марта Суэцкий канал в Египте вновь открылся для судоходства в обоих направлениях в понедельник вечером после завершения операции по освобождению гигантского контейнеровоза Ever Given, который сел на мель, заблокировав движение судов.