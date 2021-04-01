Всемирная торговая организация и Франция будут работать вместе над налогом на выбросы углерода в Европейском союзе, чтобы он соответствовал правилам международной торговли.

Об этом пишет Le Figaro, ссылаясь на слова министра финансов Франции Бруно Ле Мэра.

Глава экономического ведомства уточнил, что главной целью рабочей группы станет проверка налога на соотвествие правилам ВТО.

— Эта рабочая группа, в которую могут входить другие европейские страны, будет преследовать две цели: как обеспечить соответствие этого механизма законам ВТО и как гарантировать справедливый переход для развивающихся стран, — рассказал Бруно Ле Мэр.

Идея этого механизма состоит в том, чтобы не допустить уничтожение полезных достижений дорогих европейских инвестиций в декарбонизацию промышленного производства изготовлением продукции, которая требует много угля.

— Этот механизм регулирования углеродных границ должен соответствовать правилам Всемирной торговой организации. Мы не можем поддерживать коммерческую многосторонность, с одной стороны, и игнорировать ее правила, с другой, — признал Бруно Ле Мэр.

Он сказал, что первоначально речь пойдет только о стали и цементе - двух продуктах, производство которых создает много парниковых газов.

— В любом случае, это гипотеза, над которой мы работаем. Это позволяет лучше контролировать эффективность этого механизма и обеспечивать его соответствие правилам, — подчеркнул министр.

Со своей стороны, генеральный директор Всемирной торговой организации, занявшая свой пост в начале марта, выразила озабоченность по поводу того, «чтобы мы не создавали дискриминирующий механизм, который защищает только глобальных производителей, так как местные производители находятся в невыгодном положении в сравнении с гигантскими корпорациями».

— Мы должны сделать так, чтобы наименее развитые и развивающиеся страны не видели в этом налоге препятствий для своего развития, — заявила Нгози Оконджо-Ивеала.

Ранее НикВести сообщали, что глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала к действиям по увеличению производства вакцины против COVID-19 в развивающихся странах. Накануне несколько членов глобальной торговой организации призвали ее провести срочные переговоры с производителями, чтобы сделать это.