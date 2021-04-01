Комиссия по расследованию инцидента в Суэцком канале извлекла из контейнеровоза Ever Given «черный ящик». Теперь комиссия будет изучать записи всех переговоров экипажа до того, как судно село на мель, а также во время инцидента.

Об этом сообщает издание Ad-Dustour.

— Мы запросили также записи о прошлых авариях судна и отчет о его техническом состоянии, — заявил глава комиссии Сейид Шейш.

Он уточнил, что при согласии экипажа судна сотрудничать расследование будет завершено за 3-4 дня. В частности, комиссия намерена изучить, следовал ли капитан судна инструкциям до того, как корабль сел на мель.

— Если судно откажется сотрудничать со следствием, то дело будет переквалифицировано в административное правонарушение, и судно вместе со всем грузом будет задержано до вердикта суда, — заявил глава комиссии.

Как сообщалось, перед тем, как сесть на мель в Суэцком канале, судно Ever Given прошло маршрут в виде пениса.