Комиссия по расследованию инцидента в Суэцком канале извлекла из контейнеровоза Ever Given «черный ящик». Теперь комиссия будет изучать записи всех переговоров экипажа до того, как судно село на мель, а также во время инцидента.
Об этом сообщает издание Ad-Dustour.
— Мы запросили также записи о прошлых авариях судна и отчет о его техническом состоянии, — заявил глава комиссии Сейид Шейш.
Он уточнил, что при согласии экипажа судна сотрудничать расследование будет завершено за 3-4 дня. В частности, комиссия намерена изучить, следовал ли капитан судна инструкциям до того, как корабль сел на мель.
— Если судно откажется сотрудничать со следствием, то дело будет переквалифицировано в административное правонарушение, и судно вместе со всем грузом будет задержано до вердикта суда, — заявил глава комиссии.
Как сообщалось, перед тем, как сесть на мель в Суэцком канале, судно Ever Given прошло маршрут в виде пениса.
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Комиссия по расследованию инцидента в Суэцком канале извлекла из контейнеровоза Ever Given «черный ящик». Теперь комиссия будет изучать записи всех переговоров экипажа до того, как судно село на мель, а также во время инцидента.
Об этом сообщает издание Ad-Dustour.
— Мы запросили также записи о прошлых авариях судна и отчет о его техническом состоянии, — заявил глава комиссии Сейид Шейш.
Он уточнил, что при согласии экипажа судна сотрудничать расследование будет завершено за 3-4 дня. В частности, комиссия намерена изучить, следовал ли капитан судна инструкциям до того, как корабль сел на мель.
— Если судно откажется сотрудничать со следствием, то дело будет переквалифицировано в административное правонарушение, и судно вместе со всем грузом будет задержано до вердикта суда, — заявил глава комиссии.
Как сообщалось, перед тем, как сесть на мель в Суэцком канале, судно Ever Given прошло маршрут в виде пениса.