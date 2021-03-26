Грузовое судно Ever Given тайваньской компании Evergreen Marine село на мель в Суэцком канале. Но более странным этот факт делает маршрут корабля. Его графическое изображение напоминает пенис и ягодицы.

Об этом пишет Новое время.

Корабль застрял 23 марта — и до сих пор его не могут сдвинуть с места. Он шел из Китая в Нидерланды, а потому был загружен товарами, что значительно усложняет процесс его «освобождения».

Представитель vesselfinder.com подтвердил, что данные отслеживания судов верны: «Здесь нет места каким-то заговорам или ложным данным», — объясняют там в комментариях для VICE.

Суэцкий канал является одним из самых загруженных водных путей в мире — через него проходит около 12% мировой торговли. Поэтому египетские власти уже начали использовать соседний, более старый канал, пока Ever Given не освободят.

Как сообщалось, судно Even Given, перегородившее движение в Суэцком канале, обходится мировой торговле в 400 миллионов долларов ежечасно.