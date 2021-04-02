Компания Solar Service в рамках благотворительного проекта завершила установку системы подачи кислорода в Николаевской центрально районной больнице.
Об этом сообщается на странице общественной инициативы «Допоможемо Миколаївській центральній районній лікарні» в Facebook.
Главный врач Николаевской ЦРБ Татьяна Хоржевская отметила, что усилиями Solar Service была сделана проектировка, выполнена большая часть монтажных работ, а также введено в эксплуатацию нового оборудования системы подачи кислорода.
— Когда начиналась эпидемия, у нас был очень слабый поток кислорода и во многих палатах кислородный провод требовал ремонта. Директор фирмы Solar Service Дмитрий Владимирович обсудил со мной проблемы, пригласил проектантов. Проект нам сделали бесплатно, за свои средства, и позже, ими же была закуплена большая часть оборудования, — сказала она.
Как рассказал директор компании Solar Service Дмитрий Колосовский, на сегодняшний день, система подачи кислорода для больных COVID-19 полностью завершена, а палаты больных оборудованы современной системой подачи кислорода.
— Полностью все, что вы можете увидеть, было выполнено нашей компанией: начиная от проектных работ, фундамента, кислородной рампы, монтажа оборудования, кислородного провода, «кислородных розеток», флоуметров, которые вставляются в эти розетки, — отметил он.
Директор Solar Service также поблагодарил всех тех, кто не оставался равнодушным и помогал в реализации данного проекта:
— Я хочу отдельно поблагодарить партнеров, и сказать, что эта кампания была разработана не только нашей организацией. Мы привлекали малых предпринимателей и жителей нашего города к данному проекту. Часть средств была собрана именно ими. И мы хотели показать, что не только крупные гиганты-компании, а и малые предприниматели, и простые жители могут сделать хорошее дело, — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что в Первомайске открыли отделение нефрологии и гемодиализа.
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Компания Solar Service в рамках благотворительного проекта завершила установку системы подачи кислорода в Николаевской центрально районной больнице.
Об этом сообщается на странице общественной инициативы «Допоможемо Миколаївській центральній районній лікарні» в Facebook.
Главный врач Николаевской ЦРБ Татьяна Хоржевская отметила, что усилиями Solar Service была сделана проектировка, выполнена большая часть монтажных работ, а также введено в эксплуатацию нового оборудования системы подачи кислорода.
— Когда начиналась эпидемия, у нас был очень слабый поток кислорода и во многих палатах кислородный провод требовал ремонта. Директор фирмы Solar Service Дмитрий Владимирович обсудил со мной проблемы, пригласил проектантов. Проект нам сделали бесплатно, за свои средства, и позже, ими же была закуплена большая часть оборудования, — сказала она.
Как рассказал директор компании Solar Service Дмитрий Колосовский, на сегодняшний день, система подачи кислорода для больных COVID-19 полностью завершена, а палаты больных оборудованы современной системой подачи кислорода.
— Полностью все, что вы можете увидеть, было выполнено нашей компанией: начиная от проектных работ, фундамента, кислородной рампы, монтажа оборудования, кислородного провода, «кислородных розеток», флоуметров, которые вставляются в эти розетки, — отметил он.
Директор Solar Service также поблагодарил всех тех, кто не оставался равнодушным и помогал в реализации данного проекта:
— Я хочу отдельно поблагодарить партнеров, и сказать, что эта кампания была разработана не только нашей организацией. Мы привлекали малых предпринимателей и жителей нашего города к данному проекту. Часть средств была собрана именно ими. И мы хотели показать, что не только крупные гиганты-компании, а и малые предприниматели, и простые жители могут сделать хорошее дело, — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что в Первомайске открыли отделение нефрологии и гемодиализа.