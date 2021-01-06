Во вторник, 5 января, на базе Первомайской центральной городской многопрофильной больницы открыли новосозданное отделение нефрологии и гемодиализа. Его мощность рассчитана на 9 коек. Пять из них уже готовы принять пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что это отделение дает возможность обеспечить практически весь северный куст Николаевщины необходимой медицинской услугой.

— Сюда же будут приезжать жители Голованивского и Вильшанского районов Кировоградщины. По предварительным подсчетам за помощью будут обращаться жители населенных пунктов, расположенных в радиусе 70 км, — отметил замглавы Николаевской ОГА Игорь Кузьмин.

Инвестиционный проект реализован при участии компании «Лизоформ Медикал» в рамках государственной программы медицинских гарантий по пакету «Лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях».

В общем инвестор передал больнице оборудование на сумму 5 521 326 гривен, а также отремонтировал помещений отделения нефрологии и гемодиализа на 700 тысяч гривен.

— Коллектив у нас подготовлен. Врач в течение года учился в Киеве, там и практиковал. Весь персонал побывал в Херсоне, в отделении нефрологии. Там установлено аналогичное оборудование, — рассказал главный врач Олег Чекрыжов.

Напомним, в марте 2020 года главврач Первомайской горбольницы заявил, что руководство ОГА запретило принимать им спонсорскую помощь.