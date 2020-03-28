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Депутаты Первомайского городского совета решили перенаправить свои депутатские деньги на лечебные учреждения города, однако больницы принять такую помощь смогут после согласования с областным руководством.
Об этом идет речь в сюжете Объектив на НИС-ТВ.
Так, в ходе заседания сессии Первомайского горсовета депутат Оксана Иванченко заявила, что хочет перенаправить свои неиспользованные депутатские деньги на больницы Первомайска и призвала своих коллег сделать то же самое.
— Те деньги, которые остались у меня нераспределенными, там 40 или 45 тысяч я их хочу распределить на два наших лечебных учреждения Центр первичной медико-санитарной помощи и Первомайскую центральную многопрофильную больницу, для закупки масок, перчаток и дезинфицирующих средств, - сказал Оксана Иванченко.
Депутат Владимир Вовк призвал депутатов не заниматься популизмом и взвешенно подойти к принятию решений.
— Есть такое понятие бюджетная дисциплина, и хотелось бы чтобы депутаты понимали, что если деньги находяться в казначействе то в любой момент эти деньги могут уйти на госсчет, поэтому все это выглядит популизмом. И да, я 100% поддерживаю, что депутатские деньги должны пойти на медицинские учреждения, - сказал Владимир Вовк.
Главный врач Первомайской центральной городской многопрофильной больницы Олег Чекрыжов сказал, что во время селекторного совещания областное руководство просило согласовывать траты на противоэпидемические мероприятия.
— Руководство, было у нас на селекторном совещании с облгосадминитсрацией. И вы слышали, что они сказали? Просили не тратить деньги, согласовывать с ними траты на противоэпидемические мероприятия. Нам вот уже сегодня дадут маски, перчатки и дезсредства, и быстрые тесты. И даже было такое обращение не принимать благотворительной помощи, а делать это централизованно через Николаевскую ОГА, - сказал Олег Чекрыжов.
Напомним, в Николаеве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.
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Депутаты Первомайского городского совета решили перенаправить свои депутатские деньги на лечебные учреждения города, однако больницы принять такую помощь смогут после согласования с областным руководством.
Об этом идет речь в сюжете Объектив на НИС-ТВ.
Так, в ходе заседания сессии Первомайского горсовета депутат Оксана Иванченко заявила, что хочет перенаправить свои неиспользованные депутатские деньги на больницы Первомайска и призвала своих коллег сделать то же самое.
— Те деньги, которые остались у меня нераспределенными, там 40 или 45 тысяч я их хочу распределить на два наших лечебных учреждения Центр первичной медико-санитарной помощи и Первомайскую центральную многопрофильную больницу, для закупки масок, перчаток и дезинфицирующих средств, - сказал Оксана Иванченко.
Депутат Владимир Вовк призвал депутатов не заниматься популизмом и взвешенно подойти к принятию решений.
— Есть такое понятие бюджетная дисциплина, и хотелось бы чтобы депутаты понимали, что если деньги находяться в казначействе то в любой момент эти деньги могут уйти на госсчет, поэтому все это выглядит популизмом. И да, я 100% поддерживаю, что депутатские деньги должны пойти на медицинские учреждения, - сказал Владимир Вовк.
Главный врач Первомайской центральной городской многопрофильной больницы Олег Чекрыжов сказал, что во время селекторного совещания областное руководство просило согласовывать траты на противоэпидемические мероприятия.
— Руководство, было у нас на селекторном совещании с облгосадминитсрацией. И вы слышали, что они сказали? Просили не тратить деньги, согласовывать с ними траты на противоэпидемические мероприятия. Нам вот уже сегодня дадут маски, перчатки и дезсредства, и быстрые тесты. И даже было такое обращение не принимать благотворительной помощи, а делать это централизованно через Николаевскую ОГА, - сказал Олег Чекрыжов.
Напомним, в Николаеве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль