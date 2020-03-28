В Николаеве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослый 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 16 случаев; Волынская область - 2 случая; Днепропетровская область - 7 случаев; Донецкая область - 2 случая; Житомирская область - 4 (1 летальный) случаи; Закарпатская область - 1 случай; Запорожская область - 10 случаев; Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев; Киев - 74 случая; Киевская область - 41 случай; Львовская область - 5 случаев; Луганская область - 2 случая; Николаевсая область - 1 случай; Одесская область - 6 случаев; Полтавская область - 1 случай; Ровненская область - 9 случаев (1 летальный) Сумская область - 5 случаев (1 летальный) Тернопольская область - 43 случая (1 летальный) Харьковская область - 1 случай; Херсонская область - 1 случай; Хмельницкая область - 1 случай; Черновицкая область - 47 (1 летальный 5 выздоровления) случаев; Черкаская область - 3 случая; Черниговская область - 1 случай.

— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 марта 2020 в Центр поступило 311 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1712 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что двое жителей Николаева госпитализированы в Александровскую больницу города Киева с вирусным заболеванием COVID-19.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 8:30 субботы во всем мире коронавирусом заболели 597 тысяч 620 человек, из них 131 тысяча 722 человека выздоровели.