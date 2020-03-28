По состоянию на 8:30 субботы во всем мире коронавирусом заболели 597 тысяч 620 человек, из них 131 тысяча 722 человека выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество людей которые умерли от коронавируса в мире составляет 27 тысяч 371 человек.

Больше всего людей умерли в Италии — 9 тысяч 134 человека. В Испании это число перешагнуло за 5 тысяч человек. В Китае за все время эпидемии погибло 3 тысячи 177 человек.

В Соединенных Штатах Америки 104 тысячи 829 больных коронавирусом. В Италии 86 тысяч 498 заболевших. В Испании 65 тысяч 719, в Германии 50 тысяч 871 инфицированный, во Франции 33 тысячи 414 в Иране 32 тысячи 332.

В Украине по состоянию на вечер 27 марта 310 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что от коронавируса нового типа коллективного иммунитета не выработается, Covid-19 в Украине могут заболеть до 22 миллионов человек.