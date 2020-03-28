От коронавируса нового типа коллективного иммунитета не выработается, Covid-19 в Украине могут заболеть до 22 миллиона человек.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» сказал и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, пишет Укринформ.

— Коллективного иммунитета, скорее всего, не будет относительно коронавируса. Это связано с тем, к сожалению, что по данным, которые уже публикуются в научных статьях, иммунитет, формирующийся после этой инфекции, является очень неустойчивым. То есть человек, который болел один раз, может заболеть через три-четыре месяца повторно. И такой иммунитет не будет устойчивым, поэтому полагаться на него крайне трудно. Скорее всего, это будет та инфекция, которая будет циркулировать ежегодно и она будет очень похожей на обычный грипп, с которым мы сталкиваемся каждый год. Скорее всего, она будет развиваться таким образом, что будет снижать свою вирулентность (степень болезнетворности — прим.), — сказал Игорь Кузин.

По словам и.о. руководителя ЦОЗ, согласно различным прогнозным расчетам, Covid-19 может заболеть более половины населения Украины.

— Если мы промоделируем ситуацию с развитием коронавируса даже на уровне нашего государства, то по разным оценкам от 7 до 22 млн должны переболеть среди населения Украины, — резюмировал Игорь Кузин.

Он добавил, что сейчас средний уровень смертности от этого вируса в Украине составляет приблизительно 1%.

Как сообщалось, по состоянию на вечер 27 апреля в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.