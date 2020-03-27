По состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области коронавирусом заразились 18 медиков.