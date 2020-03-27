В Тернопольской области увеличилось количество заболевших на новую коронавирусную инфекцию. В регионе 35 инфицированных, из которых 18 - это медицинские работники.

Об этом в эфире ТСН рассказал глава Монастыриского районного совета Владимир Данилюк.

— У нас в районе есть два очага. Отслеживаем все контакты, — говорит руководитель РГА.

В районе проверяют медиков, которые могли контактировать с больными. По словам чиновника, из 176 проверенных - 153 медики.

— Был введен неправильный алгоритм в начале. Если грипп группы А или Б (у пациентов с симптомами - прим.), мы исключали наличие коронавируса. Так случилось, что у работника нашей больницы был грипп группы А и коронавирус. Мы вроде исключили коронавирус, и ее все посещали. Поэтому такая печальная картина, — говорит Владимир Данилюк.

По его словам, ситуацию удалось взять под контроль. На базе больницы развернули госпиталь. Улучшилась ситуация со средствами защиты для медиков.

Напомним, в Украине, согласно последним данным, 218 подтвержденных случаев заражения COVID-19.