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В Тернопольской области увеличилось количество заболевших на новую коронавирусную инфекцию. В регионе 35 инфицированных, из которых 18 - это медицинские работники.
Об этом в эфире ТСН рассказал глава Монастыриского районного совета Владимир Данилюк.
— У нас в районе есть два очага. Отслеживаем все контакты, — говорит руководитель РГА.
В районе проверяют медиков, которые могли контактировать с больными. По словам чиновника, из 176 проверенных - 153 медики.
— Был введен неправильный алгоритм в начале. Если грипп группы А или Б (у пациентов с симптомами - прим.), мы исключали наличие коронавируса. Так случилось, что у работника нашей больницы был грипп группы А и коронавирус. Мы вроде исключили коронавирус, и ее все посещали. Поэтому такая печальная картина, — говорит Владимир Данилюк.
По его словам, ситуацию удалось взять под контроль. На базе больницы развернули госпиталь. Улучшилась ситуация со средствами защиты для медиков.
Напомним, в Украине, согласно последним данным, 218 подтвержденных случаев заражения COVID-19.
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В Тернопольской области увеличилось количество заболевших на новую коронавирусную инфекцию. В регионе 35 инфицированных, из которых 18 - это медицинские работники.
Об этом в эфире ТСН рассказал глава Монастыриского районного совета Владимир Данилюк.
— У нас в районе есть два очага. Отслеживаем все контакты, — говорит руководитель РГА.
В районе проверяют медиков, которые могли контактировать с больными. По словам чиновника, из 176 проверенных - 153 медики.
— Был введен неправильный алгоритм в начале. Если грипп группы А или Б (у пациентов с симптомами - прим.), мы исключали наличие коронавируса. Так случилось, что у работника нашей больницы был грипп группы А и коронавирус. Мы вроде исключили коронавирус, и ее все посещали. Поэтому такая печальная картина, — говорит Владимир Данилюк.
По его словам, ситуацию удалось взять под контроль. На базе больницы развернули госпиталь. Улучшилась ситуация со средствами защиты для медиков.
Напомним, в Украине, согласно последним данным, 218 подтвержденных случаев заражения COVID-19.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль