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В Украине по состоянию на 10:00 подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом.
Об этом на брифинге сегодня рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
— В целом у нас уже 218 случаев (заражения коронавирусом - прим). Из них 5 летальных. Мы имеем уже 4 случая выздоровления, все в Черновицкой области. Сегодня ожидается пятый на выписку, - заявил Виктор Ляшко.
Всего 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине.
Как сообщает Министерство охраны здоровья, больше всего случаев было зарегистрировано среди трудоспособного населения в возрасте от 30 до 65 лет - 68,7%. 37,6% всех случаев приходится на возрастную категорию 30-49 лет.
Напомним, что в оккупированном РФ Крыму за минувшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество заболевших достигло 14 человек.
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В Украине по состоянию на 10:00 подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом.
Об этом на брифинге сегодня рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
— В целом у нас уже 218 случаев (заражения коронавирусом - прим). Из них 5 летальных. Мы имеем уже 4 случая выздоровления, все в Черновицкой области. Сегодня ожидается пятый на выписку, - заявил Виктор Ляшко.
Всего 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине.
Как сообщает Министерство охраны здоровья, больше всего случаев было зарегистрировано среди трудоспособного населения в возрасте от 30 до 65 лет - 68,7%. 37,6% всех случаев приходится на возрастную категорию 30-49 лет.
Напомним, что в оккупированном РФ Крыму за минувшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество заболевших достигло 14 человек.