В оккупированном РФ Крыму за минувшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество заболевших достигло 14 человек.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

— За прошедшие сутки у нас семь новых больных. Ситуация развивается, поэтому сегодня будем принимать дополнительные меры. Я за то, чтобы этот период был жестким, но коротким. Прошу всех крымчан сконцентрироваться и понять, что все мероприятия, направленные на сохранение их жизни и здоровья, - заявил самопровозглашенный «глава Крыма» Сергей Аксенов.

По словам так называемого«главного санитарного врача Крыма» Натальи Пеньковской, у 10 зараженных коронавирусом - симптомов нет.

— Всего по Республике Крым зарегистрировано 14 случаев заражения коронавируса. Десять - без клинических проявлений. Это те лица, которых мы обнаружили при работе с той категорией граждан, возвращающихся из-за границы. Они могли стать распространителями инфекции, если бы не были вовремя обнаружены, - рассказала Наталья Пеньковская.

Напомним, что в Ровненской области коронавирус подтвердился еще у 9 человек.