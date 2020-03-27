В Ровненской области коронавирус подтвердился еще у 9 человек.

Об этом сообщает Телеграм-канал Коронавирус.

— Две женщины из Сарненского района, у которых предварительно был положительный результат экспресс-теста. Проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, а также умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях. Сейчас больные изолированы. Состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

Напомним, в Украине Кабинет министров на месяц — до 24 апреля — ввел режим чрезвычайной ситуации.