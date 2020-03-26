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По состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.
За сутки выявлено 40 новых случаев, сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на данные Центра общественного здоровья.
Как сообщалось, в Тернополе по состоянию на 20:00 26 марта подтверждены 24 случая COVID-19.
Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что четвертые сто тысяч заболеваний коронавирусом в мире произошли всего за два дня. По его словам, без агрессивных действий со стороны всех стран в мире могут умереть миллионы людей.
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По состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.
За сутки выявлено 40 новых случаев, сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на данные Центра общественного здоровья.
Как сообщалось, в Тернополе по состоянию на 20:00 26 марта подтверждены 24 случая COVID-19.
Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что четвертые сто тысяч заболеваний коронавирусом в мире произошли всего за два дня. По его словам, без агрессивных действий со стороны всех стран в мире могут умереть миллионы людей.