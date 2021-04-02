Производители энергии из возобновляемых источников энергии заявили, что по итогам первого квартала правительство выполнило свои обязательства по Меморандуму менее чем на половину, а выплаты поступают не всем производителям из-за судебных процессов.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

По условиям Меморандума между правительством и производителями энергии из ВИЭ, последние должны были получить оплату 40% задолженности или 8,96 миллиарда гривен в 4 квартале 2020 года. Остальные 60% задолженности должны быть оплачена равными частями в этом году до 15% или 3,36 миллиарда гривен ежеквартально. Таким образом, по состоянию на 31 марта производители ВИЭ должны были получить 12,32 миллиарда гривен или 55% задолженности.

Для выплаты этой задолженности Укрэнерго получило кредиты под госгарантии. Однако, как говорят в ассоциации, Нацкомиссия по тарифам выдала «установку», по которой кредитные средства поделят пополам между производителями ВИЭ и «Энергоатомом».

4 февраля в этом году «Гарантированный покупатель» начало погашения задолженности за электроэнергию 2020 года. Производители ВИЭ, как и ГП «НАЭК «Энергоатом» в 1 квартале 2021 года получили 4,63 миллиарда гривен.

«Таким образом, фактический уровень погашения задолженности перед производителями ВИЭ составляет 37,6% от обещанного», — заявили в ассоциации.

В то же время, они заявили, что не все производители зеленой энергетики получили выплаты: долги тех, кто обратился в суд о взыскании задолженности, «Гарпок» не признает.

«По состоянию на 1 апреля 2021 года уровень расчетов ни за какой из месяцев текущего года не достиг 100%», — говорят производители.

Но, по их словам, этого произойти и не могло, ведь тариф на услуги по передаче электроэнергии не учитывает полностью расходы на услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников.

В ассоциации утверждают, что такая ситуация сложилась из-за нормы Закона 810-ІХ, которой установлено, что не менее 20% средств для расчетов с ВИЭ должны быть предусмотрены в госбюджете. Однако в госбюджете-2021 их не предусмотрели, а регулятор «уменьшил расходы Укрэнерго на соответствующую прогнозную сумму (11,35 миллиарда гривен), в очередной раз установив тариф на услугу по передаче электроэнергии на экономически необоснованном уровне».