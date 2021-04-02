В декабре 2021 года Германия планирует вывести из эксплуатации три угольные электростанции. Их заявки на компенсацию убытков в рамках так называемых антиугольных тендеров были одобрены.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Федеральное сетевое агентство (ФСА) Германии.

Две ТЭС работают на каменного угле и одна — на буром. Они расположены в северной, центральной и восточной частях страны и обладают совокупной мощностью 1,514 мВт.

В соответствии с законодательством ФРГ по отказу от угля к 2038 году в стране провели второй тур тендерных аукционов. По информации ФСА, размер компенсации за закрытие угольных ТЭС варьировался от нуля до 59 тысяч евро за мегаватт энергии. Максимальный размер компенсации был установлен на уровне 155 тысяч евро за мегаватт.

— Спрос на тендере опять превысил предложение. Наивысшая цена компенсации в этот раз оказалась существенно ниже установленного законом максимума, — заявил президент ФСА Йохен Хоманн.

В качестве заключительного шага операторы распределительных сетей проверяют, какую роль играют те или иные ТЭС в устойчивости энергосистемы. Если их роль незначительна, то только тогда будет разрешено полностью вывести электростанции из эксплуатации.

Отмечается, что по итогам первого раунда аукционов, состоявшихся 1 декабря 2020 года, 11 угольным ТЭС общей мощностью почти 5 ГВт изначально разрешили выйти из эксплуатации. Однако позже сетевые операторы заявили, что им понадобятся три из них, расположенные в земле Северный Рейн-Вестфалия, в качестве резервных мощностей.

В августе 2020 года немецкий парламент принял закон об отказе от использования бурого и каменного угля до 2038 года. Согласно нему, использование угля для производства энергии может полностью прекратиться уже в 2035 году. На поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро. Кроме того, владельцы электростанций, которые работают на буром угле и прекратят работу до 2030 года, получат компенсацию на общую сумму 4,35 млрд евро. Владельцы станций, работающих на каменном угле, тоже могут получать компенсации, но их сумма зависит от тендера.