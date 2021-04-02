В Международном валютном фонде предупредили, что неравенство, которое усиливается из-за пандемии коронавируса, может привести к поляризации, эрозии доверия к правительствам и социальным беспорядкам.

Об этом пишет Bloomberg.

— Эти факторы затрудняют принятие здоровой экономической политики и создают риски для макроэкономической стабильности и функционирования общества, — цитирует издание отчет Фонда, опубликованный в четверг. — Правительства должны обеспечить всех честными возможностями, — добавили в Фонде.

В МВФ добавили, что неравенство доходов ухудшилось за последние 3 десятилетия, особенно в развитых и крупных развивающихся экономиках.

Согласно отчету МВФ, в прошлом году 95 млн людей опустились за черту экстремальной бедности.

— Пандемия ослабляет государственные бюджеты, и многим странам потребуются дополнительные доходы, им также придется тратить средства более эффективно, — добавили в Фонде.

Накануне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Фонд ожидает начала экономического восстановления «с различными скоростями», поскольку экономические ситуации в странах отличаются.

МВФ рекомендовал политикам рассмотреть шаги для преодоления растущего неравенства, включая реформирование налоговой политики и укреплениее социальных служб, таких как системы здравоохранения и образования.

— Эти реформы не дешевые. В МВФ подсчитали, что 121 развивающейся стране понадобится три триллиона долларов, чтобы обеспечить базовые услуги, — пишет агентство.

Напомним, миссия МВФ во время работы в Киеве определила для Нацбанка ряд требований для продолжения сотрудничества.