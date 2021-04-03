В субботу, 3 апреля, была полностью возобновлена работа Суэцкого канала после инцидента с контейнеровозом Ever Given. Все суда, которые ждали прохода из-за застрявшего контейнеровоза, прошли через Суэцкий канал.
Об этом заявил руководитель управления Суэцкого канала Усама Рабиа, передает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Сегодня через морскую артерию прошла последняя группа из 61 судна. Также через Суэцкий канал в субботу уже проследовали 24 судна, которые прибыли уже после его разблокировки.
— Таким образом, в субботу через канал, в целом, прошли 85 судов, — сказал Усама Рабиа.
Как уточнил чиновник, 35 судов прошли через Суэцкий канал с севера, а остальные прибыли с юга.
Напомним, 29 марта Суэцкий канал в Египте вновь открылся для судоходства в обоих направлениях в понедельник вечером после завершения операции по освобождению гигантского контейнеровоза Ever Given, который сел на мель, заблокировав движение судов.
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В субботу, 3 апреля, была полностью возобновлена работа Суэцкого канала после инцидента с контейнеровозом Ever Given. Все суда, которые ждали прохода из-за застрявшего контейнеровоза, прошли через Суэцкий канал.
Об этом заявил руководитель управления Суэцкого канала Усама Рабиа, передает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Сегодня через морскую артерию прошла последняя группа из 61 судна. Также через Суэцкий канал в субботу уже проследовали 24 судна, которые прибыли уже после его разблокировки.
— Таким образом, в субботу через канал, в целом, прошли 85 судов, — сказал Усама Рабиа.
Как уточнил чиновник, 35 судов прошли через Суэцкий канал с севера, а остальные прибыли с юга.
Напомним, 29 марта Суэцкий канал в Египте вновь открылся для судоходства в обоих направлениях в понедельник вечером после завершения операции по освобождению гигантского контейнеровоза Ever Given, который сел на мель, заблокировав движение судов.