В субботу, 3 апреля, была полностью возобновлена работа Суэцкого канала после инцидента с контейнеровозом Ever Given. Все суда, которые ждали прохода из-за застрявшего контейнеровоза, прошли через Суэцкий канал.

Об этом заявил руководитель управления Суэцкого канала Усама Рабиа, передает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сегодня через морскую артерию прошла последняя группа из 61 судна. Также через Суэцкий канал в субботу уже проследовали 24 судна, которые прибыли уже после его разблокировки.

— Таким образом, в субботу через канал, в целом, прошли 85 судов, — сказал Усама Рабиа.

Как уточнил чиновник, 35 судов прошли через Суэцкий канал с севера, а остальные прибыли с юга.