Правительство подписало с Нефтегазовой ассоциацией Украины меморандум о намерениях по созданию благоприятной среды, развития добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворения потребностей потребителей на период карантина и ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает Корреспондент.

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что государству удалось найти компромисс между государством и бизнесом.

— За последние несколько недель мы провели много встреч и дискуссий с сетями АЗС. Подписание меморандума – это свидетельство того, что взаимопонимание между государством и бизнесом есть: компромиссные решения найдены. Совместными усилиями мы должны обеспечить ценовую стабильность на рынке нефтепродуктов, — отметил Игорь Петрашко.

По условиям соглашения, Ассоциация будет продолжать популяризировать принципы прозрачной и честной конкуренции и уплаты налогов всеми участниками рынка в полном объеме, а также пропагандировать соблюдение принципов социально ответственного ведения бизнеса с целью обеспечения потребителей качественными нефтепродуктами по рыночным ценам.

Ассоциация также ежемесячно будет предоставлять Кабмину информацию о хозсубъектах и местах нелегального производства и реализации нефтепродуктов. При этом, Кабмин обязуется противодействовать нелегальному производству и обороту топлива.

Кроме этого, Кабмин будет способствовать диверсификации источников как из отечественных, так и с иностранных нефтеперерабатывающих заводов, свободного ценообразования на рынке нефтепродуктов.

Компании-участники ассоциации обязались продолжать платить налоги в полном объеме, формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку.