Расходы Пенсионного фонда превысили поступления на 3 миллиарда гривен в марте 2021 года, с начала года дефицит составляет 7,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, поступления фонда в феврале составили 40,1 миллиарда гривен, из которых 26,2 миллиарда гривен - собственные доходы, а еще 13,9 миллиардов гривен - средства из госбюджета.

В целом Фонд увеличил поступления за январь-март 2021 на 10 миллиардов гривен против соответствующего периода 2020 году до 116,6 миллиардов гривен. Расходы фонда составили 43,1 миллиардов гривен в марте и 124,1 миллиарда с начала 2021 года.

Поступления по единому социальному взносу в марте составили 23,3 миллиарда гривен, что на 0,7 миллиарда меньше плана. С начала года поступления по ЕСВ находятся на 3,3 миллиарда гривен позади плана и составляют 66,2 миллиарда гривен.

Напомним, с 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличился до 60 лет — это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.