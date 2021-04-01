С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет — это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.

В соответствии со ст. 26 закона об обязательном общегосударственном пенсионном страховании, 1 апреля состоится последний этап пересмотра правил выхода на пенсию по возрасту при наличии соответствующего стажа, пишет Экономическая правда.

— Женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижению возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году, — говорится в разъяснении Пенсионного фонда.

Пенсионный возраст для мужчин и женщин, таким образом, сравнялся и составляет 60 лет.

Чтобы получить пенсию по возрасту, страховой стаж должен быть не меньше 28 лет.

Ранее сообщалось, что пенсии, начисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 миллионов украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 гривен.