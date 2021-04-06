Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на ООО «Гугл» в размере 1 млн гривен за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Уточняется, что такое решение приняла Временная административная коллегия Комитета на заседании 2 апреля 2021 года.

Как сообщили в АМКУ, размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что ООО «Гугл» не предоставляло Комитету востребованную информацию более года.

— Эта информация была необходима Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении “Google Мой бизнес”. Непредоставление ответчиком информации в определенные Комитетом сроки сделали невозможным выполнение Комитетом возложенных на него задач, в частности, своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в рамках рассмотрения дела ответчик все же предоставил необходимую информацию. Это обстоятельство было учтено АМКУ при определении размера штрафа.

— Во избежание подобных санкций Комитет раз подчеркивает субъектам хозяйствования необходимость неукоснительного соблюдения требований конкурентного законодательства, — резюмировали в АМКУ.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, в котором предусмотрено, что международные компании будут платить НДС за предоставление электронных услуг в Украине. Этот документ еще называют «законопроектом о налоге на Google».