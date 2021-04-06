У причалов Николаевского морского порта в понедельник, 5 апреля, под обработкой находятся одновременно пять судов, из них четыре грузят на экспорт украинский металлопрокат.

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта.

У причалов №3, №5 и №6 под погрузкой металлопрокатом находятся балкеры Gunce Akay (флаг — Панама), Merry M (флаг — Коморские острова) и Ata (флаг — Панама). Обработку ведет стивидорная компания ООО «СК «Никмет-Терминал».

На причале №9 ведется погрузка 10 тыяч. тонн металлопроката на балкер Flamuri (флаг — Либерия).

Балкер Agri Warrior (флаг — Панама) планирует принять на борт 25,6 тысяч тонн шрота подсолнечника на причале №13.

Николаевский морской порт соединен с морем Бугско-Днепровско-лиманским каналом, проходящим по Днепро-Бугскому лиману и реке Южный Буг. Количество грузовых причалов — 21 (в том числе портопункт Очаков), длина грузового причального фронта — 3,823 километра.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ООО «Днепро-Бугский морской терминал», ООО «Стивидорная компания «Никмет-терминал», ПАО «ГПЗКУ «Николаевский портовый элеватор», ООО «Стивидорная инвестиционная компания», ООО «Новая европейская компания», ООО «Гринтур-ЭКС», ООО «Эвери», ООО «Миконт», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» и др.

Напомним, QTerminals подтвердила инвестицию $140 млн в порт «Ольвия».



