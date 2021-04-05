В рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Катар в присутствии министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы подписан договор о внесении дополнительного вклада катарской компании QTerminals по проекту концессии специализированного морского порта (СМП) «Ольвия».

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, подписание этого договора является важным этапом в процедуре передачи порта в концессию, поскольку подтверждает финансовую состоятельность концессионера профинансировать весь размер заявленных инвестиций, а это почти $140 млн.

Мы высоко ценим сотрудничество с Катаром и заинтересованы в дальнейшем развитии наших отношений. В рамках концессии морского порта «Ольвия» к работе в Украине привлечен ведущий мировой оператор — катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара — Хамад стоимостью более $7 млрд. Приветствую сегодняшнее заключение договора о внесении дополнительного вклада от концессионера по этому проекту. Это одна из основных предпосылок для дальнейшей передачи имущества порта в концессию”, — прокомментировал подписание документа министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам Криклия, концессия в порту «Ольвия» — второй концессионный проект, который реализует МИУ. Министерство продолжает подготовку следующих концессий, в частности, в портах Черноморск, Одесса, Бердянск и Измаил.

МИУ планирует в конце осени завершить передачу целостного имущественного комплекса ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия» в эксплуатацию концессионеру.

В августе 2020 года МИУ и катарская компания Qterminals подписали договор концессии целостного имущественного комплекса ГП «СК «Ольвия» и соответствующего имущества ГП «АМПУ» в морском порту «Ольвия». Согласно договору, QTerminals инвестирует в развитие порта около 3,4 млрд грн. Кроме этого, не менее 80 млн грн будут вложены в местную инфраструктуру.

QTerminals — катарский портовый оператор, основанный Мвани Катар (51% акций) и Милах (49% акций). Компания управляет крупнейшим торговым портом Катара — Хамад стоимостью более $7 млрд долларов и предоставляет услуги перевозки контейнерных и генеральных грузов, Ro-Ro перевозок, транспортировки скота и т.п. QTerminals отвечает за обеспечение импорта и экспорта Катара, его морские торговые потоки и стимулирование экономического роста на местном и региональном уровнях.