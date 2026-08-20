 После убийства на площади Победы в мэрии заявили, что убрать блиндажи не могут, а за порядок отвечает полиция

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После убийства на площади Победы в мэрии заявили, что убрать блиндажи не могут, а за порядок отвечает полиция

На даній території вечорами збирається молодь, а всередині періодично живуть безхатьки. Фото: НикВестиНа этой территории по вечерам собирается молодежь, а внутри периодически живут бездомные. Фото: НикВести

Заместитель мэра Николаева Виталий Луков отреагировал на акцию на площади Победы после гибели 18-летнего парня. Люди, в частности, обращали внимание на блиндажи возле супермаркета, где, по их словам, собираются подростки в нетрезвом состоянии.

В беседе с «НикВести» вице-мэр заявил, что власти неоднократно обращались к военным по поводу этих сооружений.

Однако пока оснований для их демонтажа нет, поскольку они остаются частью системы обороны города.

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— За соблюдение правил правопорядка на территории города и Украины в целом отвечает полиция. Какое отношение к тому инциденту имеет то, что там находятся оборонительные сооружения, которые периодически занимают неизвестные лица? Это временные оборонительные сооружения, которые военнослужащий не может охранять постоянно круглосуточно, потому что военных не хватает. И это все — комплексная общая проблема: война и агрессор. Все остальное — это последствия. Подростки прямо там не собираются, они собираются на площади, и это исторически уже место многих преступлений в целом. Был комендантский час. Так кто за это отвечает, чтобы в комендантский час там не было людей? Люди всегда будут искать виновного, кроме себя, своих детей, воспитания детей, контроля за своими детьми, — пояснил он.

По его словам, власти неоднократно поднимали вопрос об их целесообразности. Часть укреплений в Николаеве уже демонтировали.

— От мэра, от главы администрации поступали обращения относительно целесообразности этих укрытий, так как большую часть мы уже ликвидировали за счет бюджетных средств. Было не одно обращение: целесообразно ли или нецелесообразно оставлять их в дальнейшем, можно ли их ликвидировать. В настоящее время с военной точки зрения они необходимы, — сказал Виталий Луков.

Вице-мэр добавил, что окончательное решение о демонтаже должны принять военные, отвечающие за оборону Николаева.

— Блиндажи будут стоять до принятия соответствующего решения штабом обороны города Николаева. В настоящее время с военной точки зрения они необходимы, — отметил он.

Виталий Луков также добавил, что службы периодически убирают территорию возле оборонительных сооружений за счет бюджетных средств. В то же время после уборки территорию снова замусоривают.

На даній території вечорами збирається молодь, а всередині періодично живуть безхатьки. Фото: НикВестиНа этой территории по вечерам собирается молодежь, а внутри периодически живут бездомные. Фото: НикВести

Что касается ситуации со скоплением людей в указанном районе, пресс-секретарь патрульной полиции Николаевской области Виталий Душко в комментарии «НикВести» отметил, что инспекторы обращают внимание на такие места во время патрулирования и реагируют на вызовы.

В пределах своей компетенции правоохранители могут составлять административные протоколы. В частности, речь идет о появлении в общественном месте в состоянии опьянения по статье 178 КоАП.

Но если нарушений нет, патрульные могут провести профилактическую беседу. Само по себе пребывание людей в общественном месте не является правонарушением.

— У нас не запрещено собираться где угодно, если это не нарушает закон, — пояснил Виталий Душко.

Кроме того, после гибели 18-летнего парня во время конфликта в Николаеве мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к родителям. Он призвал их интересоваться, где находятся дети, с кем они проводят время и когда возвращаются домой. Отдельно мэр подчеркнул необходимость соблюдения комендантского часа.

— Поговорите со своими детьми. Даже один такой разговор может оказаться очень важным, — отметил Александр Сенкевич.

Після загибелі 18-річного хлопця Олександр Сєнкевич звернувся до батьків Миколаєва. СкриншотПосле гибели 18-летнего парня Александр Сенкевич обратился к родителям Николаева. Скриншот

Напомним, поздно вечером 17 августа в Николаеве произошла драка возле супермаркета на улице Космонавтов. От удара по голове на месте скончался 18-летний молодой человек. Позже полиция задержала подозреваемого.

Нічний конфлікт біля супермаркету у Миколаєві: поліція затримала підозрюваного. Фото: НацполіціяНочной конфликт возле супермаркета в Николаеве: полиция задержала подозреваемого. Фото: Нацполиция

Через два дня Ингульский районный суд Николаева поместил под стражу на 60 суток без права внесения залога 23-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть молодого человека. Соответствующее решение 19 августа вынес судья Дмитрий Губницкий.

20 августа неравнодушные николаевцы и близкие вышли на акцию на площадь Победы.

Миколаївці вийшли на акцію на місці загибелі 18-річного хлопця. Фото: НикВестиНиколаевцы вышли на акцию на месте гибели 18-летнего парня. Фото: НикВести

Полгода назад «НикВести» писали , что заброшенные оборонительные укрепления и запущенное многоэтажное здание в Николаеве превратились в приют для людей без постоянного места жительства.

Позже глава администрации Ингульского района Николаева Анна Ременникова сообщила, что людей без постоянного места жительства, поселившихся в заброшенных блиндажах и заброшенном многоэтажном доме, уже пытались выселить, однако они снова возвращаются.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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