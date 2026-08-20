В Донецкой области обнаружили кремневые образования и передали их в музей Баштанки. Фото: музей

В фонд Баштанского краеведческого музея передали необычные кремневые образования, найденные в Донецкой области. Их во время выполнения рабочих задач обнаружил директор музея Олег Требух.

О новом поступлении сообщили в пресс-службе музея.

Речь идет о конкрециях кремня, покрытых так называемой «рубашкой» — белой или кремовой коркой из известняка или мела. На изломе под ней виден тёмный, чёрный или серый кремневый камень.

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В музее пояснили, что такие образования формируются в осадочных породах в процессе диагенеза — когда кремнезем постепенно накапливается вокруг определенных зародышей.

Для археологов кремневый камень имеет особое значение. Еще в древности из него изготавливали орудия труда, оружие и другие предметы, поэтому этот материал часто помогает исследовать жизнь людей в прошлом.

У Олега Требуха находки решили не оставлять — он передал их в фонды Баштанского краеведческого музея. В учреждении отметили, что даже во время войны он продолжает замечать и сохранять вещи, которые могут рассказать больше о природе и истории.

В будущем кремневые образования планируют использовать во время музейных занятий для детей. Их будут рассматривать и исследовать вместе с посетителями в археологической песочнице.

Напомним, что в Николаевском областном краеведческом музее завершили запись аудиогида на датском языке. По словам представителей музея, это будет первый в Украине полноценный музейный аудиогид на датском языке.