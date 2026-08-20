 В Донецкой области обнаружили кремневые образования и передали их в музей Баштанки

  • четверг

    20 августа, 2026

  • 22.9°
    Ясное небо

    Николаев

  • 20 августа , 2026 четверг

  • Николаев • 22.9° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Культура 21:39, 20 августа, 2026

В Донецкой области обнаружили кремневые образования и передали их в музей Баштанки

На Донеччині знайшли крем’яні утворення та передали їх до музею Баштанки. Фото: музейВ Донецкой области обнаружили кремневые образования и передали их в музей Баштанки. Фото: музей

В фонд Баштанского краеведческого музея передали необычные кремневые образования, найденные в Донецкой области. Их во время выполнения рабочих задач обнаружил директор музея Олег Требух.

О новом поступлении сообщили в пресс-службе музея.

Речь идет о конкрециях кремня, покрытых так называемой «рубашкой» — белой или кремовой коркой из известняка или мела. На изломе под ней виден тёмный, чёрный или серый кремневый камень.

Реклама

В музее пояснили, что такие образования формируются в осадочных породах в процессе диагенеза — когда кремнезем постепенно накапливается вокруг определенных зародышей.

Для археологов кремневый камень имеет особое значение. Еще в древности из него изготавливали орудия труда, оружие и другие предметы, поэтому этот материал часто помогает исследовать жизнь людей в прошлом.

У Олега Требуха находки решили не оставлять — он передал их в фонды Баштанского краеведческого музея. В учреждении отметили, что даже во время войны он продолжает замечать и сохранять вещи, которые могут рассказать больше о природе и истории.

В будущем кремневые образования планируют использовать во время музейных занятий для детей. Их будут рассматривать и исследовать вместе с посетителями в археологической песочнице.

Напомним, что в Николаевском областном краеведческом музее завершили запись аудиогида на датском языке. По словам представителей музея, это будет первый в Украине полноценный музейный аудиогид на датском языке.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

Последние новости про: Культура

««Боялась, что оккупанты уничтожат писанки»», — мастерица из Херсонской области вывезла часть своей этноколлекции
Первый в Украине аудиогид на датском языке запустят в Николаевском краеведческом музее
Что посетить в Николаеве на этой неделе — концерты, театр и кино
Реклама
Читайте также:
новости
Горсовету Николаева предлагают продлить аренду цветочного рынка на Спасской — земельная комиссия не согласовала

Юлия Лукьяненко
новости
Роддому № 3 в Николаеве выделили из бюджета области ₴10,55 млн на погашение задолженности

Юлия Лукьяненко
новости
После выхода фильма НикВести жители затопленной Афанасьевки получили доступ к питьевой воде

Алиса Меликадамян
новости
После убийства на площади Победы в мэрии заявили, что убрать блиндажи не могут, а за порядок отвечает полиция

Алиса Меликадамян
новости
Что посетить в Николаеве на этой неделе — концерты, театр и кино

Мария Хамицевич
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Культура

Что посетить в Николаеве на этой неделе — концерты, театр и кино
Первый в Украине аудиогид на датском языке запустят в Николаевском краеведческом музее
««Боялась, что оккупанты уничтожат писанки»», — мастерица из Херсонской области вывезла часть своей этноколлекции

После выхода фильма НикВести жители затопленной Афанасьевки получили доступ к питьевой воде

После убийства на площади Победы в мэрии заявили, что убрать блиндажи не могут, а за порядок отвечает полиция

2 часа назад

Что посетить в Николаеве на этой неделе — концерты, театр и кино

Мария Хамицевич

Главное сегодня