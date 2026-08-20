После выхода фильма НикВести жители затопленной Афанасьевки получили доступ к питьевой воде

Затопленное село Афанасиевка в Николаевской области, 10 июня 2023 года. Фото: ГСЧС

Спустя 3 года после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС в селе Афанасьевка Снигиревской громады установили пункт очистки воды, где местные жители могут бесплатно набирать питьевую воду. Помощь организовали доноры после выхода фильма журналистки и режиссёра Леси Бакалец «Вода будет завтра».

Об этом «НикВести» рассказал староста Афанасиевского старостинского округа Василий Хоменко.

Пункт очистки воды удалось обустроить при помощи американской организации United Help Ukraine. Организацию нашла режиссер документального фильма, снятого летом 2024 года для онлайн-медиа «НикВести».

Необходимые коммуникации обустроило коммунальное предприятие общины. Доноры помогли также с подведением электричества.

Централизованного водоснабжения в селе нет еще с 2005 года. Старые металлические водопроводные трубы разрушились, а после асфальтирования дорог восстановить сеть стало фактически невозможно, пояснил Василий Хоменко.

До затопления жители пользовались собственными колодцами и скважинами, а также пятью общественными колодцами. По словам старосты, воду из них регулярно проверяли, и она соответствовала нормам. Однако после подрыва Каховской ГЭС и затопления ситуация изменилась.

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— Вода унесла всё, что было на её пути. И всё это попало в грунтовые воды, — рассказал Василий Хоменко.

После катастрофы местная вода перестала соответствовать нормам питьевой воды. Эти показатели не изменились и до сих пор.

Из-за этого после затопления питьевую воду жителям регулярно подвозили. Сначала помогал Красный Крест, впоследствии — другие организации и предприятия.

Теперь в селе установлена точка выдачи, где жители Афанасиевки могут бесплатно набирать очищенную воду.

— Она нашла эту организацию, чтобы все эти работы были выполнены. Мы очень благодарны, — добавил староста.

После разрушения Каховской ГЭС 6 июня 2023 года вода пошла вниз по Днепру и его притокам, в частности по Ингульцу. Афанасиевка оказалась фактически на острове: село со всех сторон было окружено водой, были повреждены дороги и мосты. В самом селе подтопило 75 из 168 домов. Из-за подтопления были затоплены местные колодцы и скважины, которые использовались жителями в качестве источников воды. После спада воды их промыли и продезинфицировали, однако люди опасались использовать воду для питья из-за возможного загрязнения.

Подрыв ГЭС в Каховке и затопление Снигуровской общины

На рассвете 6 июня стало известно о подрыве плотины Каховской ГЭС. За считанные часы в зоне подтопления оказались села и города Херсонской и Николаевской областей. В частности, вода прошла через 13 населенных пунктов Снигуровской общины.

В Снигуровском районе село Афанасиевка было полностью отрезано водой. Две дороги, ведущие в село, как и большинство домов, были затоплены после подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Уже 9 июня стало известно, что вода поднялась на 6 метров. Чтобы вода отступила, потребовалось несколько недель. В пределах Снигуровской общины в результате затопления пострадали 375 домов.

В ноябре 2023 года стало известно, что жителям Снигуровской общины начислено более 20 миллионов гривен в качестве компенсации за повреждение объектов недвижимого имущества в результате подтопления.

Впоследствии тогдашний глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что до конца 2024 года часть жителей Николаевской области, лишившихся жилья в результате подрыва Каховской ГЭС, получат от правительства компенсацию на покупку нового жилья.

Однако и спустя год жителям домов в селе Афанасиевка в Снигуровской общине, разрушенных в результате подрыва Каховской ГЭС, так и не выплатили компенсацию за утрату имущества.