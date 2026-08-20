 После выхода фильма НикВести жители затопленной Афанасьевки получили доступ к питьевой воде

  • четверг

    20 августа, 2026

  • 26.5°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 20 августа , 2026 четверг

  • Николаев • 26.5° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 18:00, 20 августа, 2026

После выхода фильма НикВести жители затопленной Афанасьевки получили доступ к питьевой воде

Підтоплене село Афанасіївка на Миколаївщині, 10 червня 2023 року. Фото: ДСНСЗатопленное село Афанасиевка в Николаевской области, 10 июня 2023 года. Фото: ГСЧС

Спустя 3 года после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС в селе Афанасьевка Снигиревской громады установили пункт очистки воды, где местные жители могут бесплатно набирать питьевую воду. Помощь организовали доноры после выхода фильма журналистки и режиссёра Леси Бакалец «Вода будет завтра».

Об этом «НикВести» рассказал староста Афанасиевского старостинского округа Василий Хоменко.

Пункт очистки воды удалось обустроить при помощи американской организации United Help Ukraine. Организацию нашла режиссер документального фильма, снятого летом 2024 года для онлайн-медиа «НикВести».

Необходимые коммуникации обустроило коммунальное предприятие общины. Доноры помогли также с подведением электричества.

Централизованного водоснабжения в селе нет еще с 2005 года. Старые металлические водопроводные трубы разрушились, а после асфальтирования дорог восстановить сеть стало фактически невозможно, пояснил Василий Хоменко.

До затопления жители пользовались собственными колодцами и скважинами, а также пятью общественными колодцами. По словам старосты, воду из них регулярно проверяли, и она соответствовала нормам. Однако после подрыва Каховской ГЭС и затопления ситуация изменилась.

Реклама

— Вода унесла всё, что было на её пути. И всё это попало в грунтовые воды, — рассказал Василий Хоменко.

После катастрофы местная вода перестала соответствовать нормам питьевой воды. Эти показатели не изменились и до сих пор.

Из-за этого после затопления питьевую воду жителям регулярно подвозили. Сначала помогал Красный Крест, впоследствии — другие организации и предприятия.

Теперь в селе установлена точка выдачи, где жители Афанасиевки могут бесплатно набирать очищенную воду.

— Она нашла эту организацию, чтобы все эти работы были выполнены. Мы очень благодарны, — добавил староста.

После разрушения Каховской ГЭС 6 июня 2023 года вода пошла вниз по Днепру и его притокам, в частности по Ингульцу. Афанасиевка оказалась фактически на острове: село со всех сторон было окружено водой, были повреждены дороги и мосты. В самом селе подтопило 75 из 168 домов. Из-за подтопления были затоплены местные колодцы и скважины, которые использовались жителями в качестве источников воды. После спада воды их промыли и продезинфицировали, однако люди опасались использовать воду для питья из-за возможного загрязнения.

Подрыв ГЭС в Каховке и затопление Снигуровской общины

На рассвете 6 июня стало известно о подрыве плотины Каховской ГЭС. За считанные часы в зоне подтопления оказались села и города Херсонской и Николаевской областей. В частности, вода прошла через 13 населенных пунктов Снигуровской общины.

В Снигуровском районе село Афанасиевка было полностью отрезано водой. Две дороги, ведущие в село, как и большинство домов, были затоплены после подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Уже 9 июня стало известно, что вода поднялась на 6 метров. Чтобы вода отступила, потребовалось несколько недель. В пределах Снигуровской общины в результате затопления пострадали 375 домов.

В ноябре 2023 года стало известно, что жителям Снигуровской общины начислено более 20 миллионов гривен в качестве компенсации за повреждение объектов недвижимого имущества в результате подтопления.

Впоследствии тогдашний глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что до конца 2024 года часть жителей Николаевской области, лишившихся жилья в результате подрыва Каховской ГЭС, получат от правительства компенсацию на покупку нового жилья.

Однако и спустя год жителям домов в селе Афанасиевка в Снигуровской общине, разрушенных в результате подрыва Каховской ГЭС, так и не выплатили компенсацию за утрату имущества.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

Последние новости про: НикВести

Последний шанс получить мерч «НикВести»
«Вода будет завтра». НикВести публикуют документальный фильм к годовщине разрушения Каховской ГЭС
74% участников опроса «НикВести» считают, что Николаеву нужны культурные мероприятия во время войны — но в безопасном формате
Реклама
Читайте также:
новости
После убийства на площади Победы в мэрии заявили, что убрать блиндажи не могут, а за порядок отвечает полиция

Алиса Меликадамян
новости
Что посетить в Николаеве на этой неделе — концерты, театр и кино

Мария Хамицевич
новости
«Знаете ли вы, где ваши дети по вечерам?»: жители Николаева вышли на акцию на месте гибели 18-летнего парня

Алиса Меликадамян
новости
Суд признал незаконным решение Николаевского горсовета о заместителях и секретарях депутатских комиссий

Катерина Середа
новости
В Николаевской области есть 315 школьных автобусов, но не хватает водителей

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: НикВести

74% участников опроса «НикВести» считают, что Николаеву нужны культурные мероприятия во время войны — но в безопасном формате
«Вода будет завтра». НикВести публикуют документальный фильм к годовщине разрушения Каховской ГЭС
Последний шанс получить мерч «НикВести»

Жители Николаева пожаловались на заросшую травой территорию детской больницы № 2 и отсутствие игровой площадки

Суд признал незаконным решение Николаевского горсовета о заместителях и секретарях депутатских комиссий

1 час назад

Что посетить в Николаеве на этой неделе — концерты, театр и кино

Мария Хамицевич

Главное сегодня